Вкладникам «Ощадбанку» радять не брати урядових грошей

Сьогодні „Ощадбанк“ має розпочати перші цього року виплати компенсацій за втраченими вкладами в Ощадбанку СРСР. Уряд вже виділив для цього першу частку коштів – близько мільярда гривень. Натомість, лідери організацій ошуканих вкладників радять не поспішати забирати кошти, передає Німецька хвиля.

Тисняви, великі черги та нарікання на неорганізовану роботу відділень Ощадбанку – так відреагувало населення на початок перереєстрації для виплати компенсацій за втраченими вкладами. Кабмін закликав не створювати ажіотажу та пообіцяв виплатити всім, хто має на це право всі передбачені бюджетом кошти протягом цього року. Кошти, що перевищують тисячу гривень, пропонується використати в безготівковий спосіб на комунальні платежі, видатки на освіту та кредити на товари тривалого вжитку. Керівництво Ощадбанку заохочує вкладників відкривати депозитні рахунки під 9,5 відсотків річних у валюті та 13,5 в гривнях. Реєструватись, але не брати гроші ­одразу напередодні порадили українцям лідери низки організацій ошуканих вкладників у спільній заяві. За їхніми словами, індексація вкладів може бути переглянута, а сума вкладів збільшена. Законопроект щодо цього вже буцімто готовий і не був розглянутий Верховною Радою минулого року лише через парламентську кризу.