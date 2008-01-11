НПЗ просять владу ухвалити рішення про аверсний напрямок «Одеса-Броди»

Керівництво ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) звернулися з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО й голови правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням прийняти рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди" за маршрутом з Одеси в Броди.

Про це йдеться в спільному зверненні двох західноукраїнських НПЗ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН. Звернення підписали голова правління НПК "Галичина" Олександр ЛАЗОРКО й голова правління "Нафтохімік Прикарпаття" Олександр ШИЛЯЄВ.

"З метою диверсифікації джерел поставок нафти до України й забезпечення безперебійного режиму роботи НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" просимо прийняти рішення про "аверсний" режим функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди", – сказано в зверненні.

Зокрема, керівники НПЗ зазначають, що одержали комерційні пропозиції про поставки легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним обсягом не менше 5 млн. тонн на рік. При цьому додано, що підприємства мають технічну можливість для прийому й переробки цього обсягу нафти.

Разом із тим, підприємства вважають за доцільне рекомендувати ВАТ "Укртранснафта" (оператор нафтотранспортної системи України) укласти відповідні контракти про наповнення нафтопроводу "Одеса-Броди" каспійською нафтою загальним обсягом не менше 5 млн. тонн на рік та її транспортування в напрямку Одеса-Броди для подальшої переробки на двох західноукраїнських підприємствах. У контрактах, зокрема, НПЗ пропонують передбачити безумовну оплату послуг на користь ВАТ "Укртранснафта” за принципом "качай або плати".

При цьому підприємства відзначають економічні переваги прийняття даного рішення. По-перше, це дозволить забезпечити безперебійну роботу двох західноукраїнських НПЗ на період їх докорінної реконструкції та модернізації з метою збільшення глибини переробки нафти й випуску нафтопродуктів європейського рівня. По-друге, реконструкція проводитиметься без зупинки виробництва, що збереже робочі місця й кадровий потенціал НПЗ. По-третє, в результаті безперебійної роботи заводів надходження податків і зборів у Державний і місцеві бюджети істотно зростуть. Також буде забезпечена необхідною кількістю нафтопродуктів економіка України в період весняно-польових робіт і збережене конкурентне середовище на ціновому регіональному ринку нафтопродуктів.

Підприємства зазначають, що прийняття цього рішення відповідатиме вимогам рішення Ради національної безпеки і оборони України про забезпечення європейського напрямку використання нафтопроводу (рішення РНБО від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України й основні принципи державної політики у сфері її забезпечення”, введено в дію Указом Президента України від 27 грудня 2005 року №1868/2005).

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» задумувався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу й терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна протягом двох років із моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямку. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямку.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямку, що передбачає транспортування російської нафти із Бродів до Одеси й далі - танкерами через чорноморські протоки.

При цьому на початку 2007 року Кабінет Міністрів доручив Міністерству палива та енергетики, Міністерству економіки разом із НАК «Нафтогаз України» і компанією «Укртранснафта» до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір щодо добудови нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста ПлоцЬка. Реалізація цього проекту повинна зробити використання нафтопроводу в прямому режимі привабливішим. Згодом нафтопровід планується продовжити до Гданська.

9 липня 2004 року ВАТ «Укртранснафта» і ТНК-ВР підписали контракт про прокачування російської нафти Urals по нафтопроводу "Одеса-Броди" у напрямку нафтотерміналу «Південний» впродовж 3-х років у обсязі до 9 млн. тонн на рік.

22 грудня 2006 року ВАТ «Укртранснафта», ВАТ «АК «Транснефть» (РФ) і ТНК-ВР підписали додаткову угоду строком на 3 роки про транспортування сировини за маршрутом Броди – Одеса в обсязі не менше 9 млн. тонн на рік.

У 2007 році по трубопроводу "Одеса-Броди" в реверсному режимі прокачано 9,056 млн. тонн нафти, в 2006 р. – 3,418 млн. тонн, у 2005 р. – 5,754 млн. тонн, у 2004 р. – 1,048 млн. тонн.

Всього за час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 205,4 млн. доларів.

НПК "Галичина" має проектну потужність із переробки 4,3 млн. тонн сирої нафти на рік, а "Нафтохімік Прикарпаття" – 2,6 млн. тонн на рік.