МОН запровадило консультативний телефон для кримських студентів

10:28, 26 березня 2014
Суспільство
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У зв’язку з численними зверненнями громадян, студентів та викладачів вищих навчальних закладів з питань переведення студентів ВНЗ Автономної Республіки Крим Міністерство освіти і науки України запроваджує роботу додаткового консультативного телефону за номером (044) 481-32-36.

МОН створило консультаційну лінію для студентів Криму / facebook александр рудоманов

Про це повідомили УНІАН у відділі взаємодії з засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України.

У МОН також нагадали, що працює консультативний телефон за номером (044) 481-32-11.

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