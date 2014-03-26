МОН запровадило консультативний телефон для кримських студентів
10:28, 26 березня 2014Суспільство
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У зв’язку з численними зверненнями громадян, студентів та викладачів вищих навчальних закладів з питань переведення студентів ВНЗ Автономної Республіки Крим Міністерство освіти і науки України запроваджує роботу додаткового консультативного телефону за номером (044) 481-32-36.
МОН створило консультаційну лінію для студентів Криму / facebook александр рудоманов
Про це повідомили УНІАН у відділі взаємодії з засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України.
У МОН також нагадали, що працює консультативний телефон за номером (044) 481-32-11.
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