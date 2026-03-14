Добре утримують плацдарм: Трегубов розповів про ситуацію біля Купʼянська і Вовчанська

Російські війська від Купʼянська відділяє кілл-зона і вони спробують туди увійти, вважає Трегуов.

В Купʼянську продовжує лишатися угрупування військ Росії. Про це в етері "24 Каналу" розповів речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"За останню добу фіксувалося 11 унікальних позивних. Множимо приблизно на два, десь 20 їх перебуває зараз на руїнах тієї будівлі, що була міською лікарнею Купʼянська. Вони там перебувають в оточенні. Не те щоб підкріплення для них неможливо підігнати, а взагалі неможливо довести свої інфільтраційні групи до самого міста Купʼянськ. А це центр міста. Тому ми розуміємо, що про їх порятунок не йдеться", – сказав Трегубов.

Він додав, що Росія намагається проводити перегрупування по всій лінії розмежування, зокрема і в районі Купʼянська. За його словами, росіяни й надалі намагатимуться захопити це місто.

"Зараз російські війська стоять від на певній дистанції. І між ними та містом ще є кілометри кілл-зони й навіть невеликі населені пункти, де перебувають українські війська. Вони, звісно, спробують туди ламанутися. Але що змушує нас вважати, що їм це вдасться? Насправді нічого. І вони це знають. Українці добре утримують плацдарм і на північ і на схід від Купʼянська. Зараз там добре обладнані позиції і добре підготовлені підрозділи", – пояснив Трегубов.

Ситуація в прикордонні

Також він прокоментував спроби росіян створити так звану "санітарну зону" на прикордонних ділянках. За словами Трегубова, Росія поставила собі цю задачу кілька років тому.

"Створити так звану санітарну зону десь кілометрів 20, аби українці нічим не уражали Бєлгородщину, Брянщину. Це завдання технічно застаріло. Бо навіть якщо теоретично уявити, що зайшли російські війська і створили цю санітарну зону – за 20 км усе одно щось долітатиме. Зараз українці мають інші засоби ураження", – сказав Трегубов.

За його словами, наразі росіянам не вдалося виконати це завдання навіть частково. Оскільки хоч ворог й контролює певні ділянки на прикордонні, однак вони далекі від мети у 20 км.

"Вони ніде не заглибилися не те, що на 20 км, а навіть на 10 км вони нормально не зайшли. А здебільшого, якщо десь і зайшли – це кілометри чи метри. Якщо брати Сумщину, те Грабовське, яке вони контролюють – воно в кілометрі від кордону.

Північний кордон міста Вовчанськ, який можна вважати найбільшим їхнім успіхом в цій операції – це 4 км від кордону. Тому зрозуміло, що це не те виконання, якого вони прагнули. А пройшло 3 роки", – зазначив Трегубов.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Росія намагалася атакувати в районі Вовчанська, однак успіхи внаслідок цієї операції не зафіксовані. Натомість, як зазначають аналітики, українські війська мають просування на Купʼянському напрямку.

Тим часом начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Форпост" Дмитро Усов розповів, що росіяни намагаються обійти Вовчанськ з флангів, шукаючи слабкі місця в українській обороні. Втім, за його словами, ворогу не вдається реалізувати цей план.

Вас також можуть зацікавити новини: