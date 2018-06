Номінанти на премію ”Оскар” (список)

22 січня 2008 року Американська кіноакадемія назвала короткий список претендентів на премію "Оскар".

До номінації "Кращий фільм" потрапили драма режисера Джо Райта "Спокута" ("Atonement"), "Майкл Клейтон" ("Michael Clayton") Тоні Гілроя, комедія "Джуно" (Juno) режисера Джейсона Рейтмана, "Нафта" ("There Will Be Blood") Пола Андерсона і "Старим тут не місце" ("No Country for Old Men") братів Ітана і Джоела Коенів.

Фільм "12" російського режисера Микити Міхалкова став однією з п`ятьох іноземних картин, що потрапили в номінанти Американської кіноакадемії. Крім нього, на "Оскара" в категорії "Кращий іноземний фільм" претендують "Бофор" ("Beaufort", Ізраїль), австрійський "Фальшивомонетники" ("The Counterfeiters"), "Катинь" ("Katyn", Польща), казахстанський "Монгол" ("Mongol").

У п`ятірці кращих режисерів названі: Джейсон Рейтман ("Juno"), брати Ітан і Джоел Коени ("No Country for Old Men"), Пол Андерсон ("There Will Be Blood"), Тоні Гілрой ("Michael Clayton") і Джуліан Шнабель ("The Diving Bell and the Butterfly").

На звання кращого актора претендують Джордж Клуні ("Michael Clayton"), Деніел-дей Льюїс ("There Will Be Blood"), Джоні Депп ("Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street"), Томмі Лі Джонс ("In the Valley of Elah") і Вігго Мортенсен ("Eastern Promises").

Титул "Кращої актриси" виборюватимуть Кейт Бланшетт ("Elizabeth: The Golden Age"), Джулі Крісті ("Away from Her"), Маріон Котійяр ("La Vie en Rose"), Лаура Ліні ("The Savages") і Елен Пейдж ("Juno").

Картина "Старим тут не місце" братів Коенів і фільм "Майкл Клейтон" Тоні Гілроя одержали по вісім номінацій, ставши фаворитами оскарівських перегонів. Драма "Спокута" ("Atonement") Джо Райта, яка вже має Золотий глобус як “Кращий фільм року”, представлена в сімох номінаціях. При цьому ні Кіра Найтлі, ні Джеймс Макевой, що зіграли в цій картині головні ролі, номінацій на "Оскара" не одержали.

Премії кіноакадемії будуть вручені 24 лютого 2008 року в Лос-Анджелесі в кінотеатрі Кодак. Вести церемонію буде ведучий гумористичного ток-шоу Джон Стюарт (Jon Stewart). Всього "Оскар" буде вручений в 24 номінаціях. Телетрансляцію 80-ї церемонії вручення "Оскарів" вестиме телеканал ABC.