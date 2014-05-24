У Донецькій області невідомі екскаватором демонтували магістральний водовід

Про це УНІАН повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що, коли на місце пошкодження виїхала аварійна бригада комунального підприємства «Вода Донбасу», її співробітники виявили, що невідомі екскаватором демонтують трубу на ділянці магістрального водовода між Дружківкою і Костянтинівкою. Було викликано наряд міліції, який затримав невідомих.

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За словами заступника директора департаменту ЖКГ Лариси Гусєвої, «невідомі встигли вкрасти близько 20 метрів труби, тепер подача води до міст Дзержинськ, Дружківка, Костянтинівка і ще сімох сіл буде скорочена на 50 %».

Гусєва також відзначила, що зараз комунальники шукають варіанти швидкого відновлення водоводу, проте спрогнозувати, коли завершаться аварійно-відновлювальні роботи, на даний момент складно - стільки труби такого діаметру в КП «Вода Донбасу» зараз у наявності немає.