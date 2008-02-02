Як у Німеччині запобігають тіньовим схемам продажу землі

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ пропонує уряду і Президентові перейняти досвід Німеччини з недопущення тіньових схем купівлі-продажу землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив на нараді з питань розвитку аграрного сектора Полтавської області, яке проходило за участю першого заступника міністра аграрної політики України Юрія ЛУЗАНА.

За його словами, він нещодавно відвідав Німеччину, де вивчав аспекти земельного законодавства.

«Відмінність нашого і їх законів, перш за все, в тому, що в Німеччині акт купівлі-продажу після завірення нотаріусом автоматично не набирає чинності. Це запобіжний засіб, щоб виключити тіньові схеми торгівлі землею. Цей акт направляється в спецкомісію (це такі комісії як у нас в райрадах), і там вивчається, що за структура хоче купити землю. Кожний виробник, який хоче купити землю, має бути зареєстрований в земельній палаті - напівдержавному органі, який моніторит сільгоспвиробників. Так виключається можливість придбання землі структурою, яка не має стосунку до сільського господарства. Потім земельну ділянку пропонують купити місцевим аграріям, і якщо їх влаштовує ціна, пріоритет віддається їм. І вже після їх рішення землю може купити немісцевий виробник», - відзначив В.АСАДЧЕВ.

За його словами, в такому механізмі діє процедура захисту від спекуляцій при купівлі-продажу землі. Якщо власник свідомо занизив ціну, бажаючи одержати решту на руки живими грошима і не сплачувати податки, ділянку знову пропонують на продаж місцевим виробникам.

«Звичайно, повністю цей досвід перейняти не можна, оскільки у нас інші закони, та варто адаптувати його до наших реалій. З таким пропозиціями я звернувся до Президента і уряду», - сказав В.АСАДЧЕВ.