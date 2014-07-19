У Луганську за добу через бойові дії загинули 16 жителів, 66 поранені

У Луганську за минулу добу, 18 липня, через бойові дії загинули 16 мирних жителів, 66 - зазнали поранення.

Як повідомив УНІАН міський антикризовий центр «15-77», 18 липня на території обласного центру ситуація залишалася вкрай напруженою. До антикризового центру надійшло 1725 звернень громадян.

«У результаті постійного обстрілу міста загинули 16 (3 жінки, 13 чоловіків) мирних жителів, отримали поранення 66 луганців. За минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 156 виїздів», - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу зафіксовано пошкодження 36 житлових будинків і об'єктів.

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Зазначається, що комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі з відновлення пошкоджень комунікацій та відновлення подачі світла, води й газу абонентам.

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