Пинзеник заявляє, що бюджет України під загрозою

Державний бюджет України може недоотримати у березні близько семисот мільйонів гривень, вважає виконуючий обов‘язки міністра фінансів Віктор Пинзеник.

Він стверджує, що Державна податкова адміністрація у березні зібрала лише 65% запланованих платежів. Уряд планує провести перевірку найбільших платників податків, які використовують офшорні зони для зменшення відрахувань до державного бюджету.

За словами в.о. міністра фінансів, у березні податківці та митники не виконали своїх зобов‘язань щодо наповнення державного бюджету. Зокрема, податківці зібрали лише 65% від запланованого, а митники трохи більше 90%.

В уряді пояснюють це тим, що компанії-виробники металу та труб, які є основними платниками податків, активно використовують офшорні зони для експорту.

Пан Пинзеник відзначає, що третина ренти, яку сплачують нафтові компанії, не потрапила до бюджету. Віктор Пинзеник стверджує, що без будь-яких економічних причин ціна нафти на українській біржі знижувалася в той час, коли на світових ринках вона дорожчала.

Прем‘єр-міністр Юрій Єхануров вважає, що діяльність нафтової біржі має вивчити Антимонопольний комітет, а перевірити компанії-експортери повинен уряд разом з прокуратурою.

Серед регіонів, які значно знизили надходження до бюджету, урядовці відзначають Донецьку область. Там, за інформацією міністерства фінансів, задекларовані прибутки великих компаній скоротилися вдвічі.

Експерти вважають, що експортери вивозять свою продукцію через офшори, аби компенсувати втрати від подорожчання російського газу з початку поточного року.

В.о. міністра фінансів зазначає, що українське законодавство не дає можливості урядові ефективно протидіяти бажаючим використовувати виведення коштів через офшорні зони. “Українське законодавство створене, щоб красти гроші”, — сказав журналістам Віктор Пинзеник після засідання уряду у середу.

ВВС