Адвокат пояснив, як незареєстровані ліки можуть потрапити в зону АТО

Таку думку висловив експерт з медичного права, адвокат Олег Рачук, прокоментувавши для «Юридичної газети» наказ МОЗ № 510 від 21 липня 2014 року, згідно з яким в зону АТО можна ввозити незареєстровані лікарські засоби.

Адвокат вважає, що даний дозвіл варто розцінювати як панацею для захисту та збереження життя і здоров’я осіб, що знаходяться в зоні АТО чи приймають безпосередньо участь в ній, так як зміни чітко передбачають порядок ввезення таких незареєстрованих препаратів для отримання лікування.

При цьому варто відзначити, що вантаж із незареєстрованими препаратами медичного призначення та незареєстрованою медичною технікою проходить чіткий контроль зі сторони Державної служби України з лікарських засобів та спеціалістами при перетині митного кордону. Крім того, потрібне клопотання органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і рішення про проведення АТО або введення воєнного, надзвичайного стану.

Щодо питання, яким саме чином має підтверджуватися належність тих чи інших лікарських засобів для цілей АТО, Олег Рачук відзначив роль тендерної документації, адже лікарські засоби та медичні вироби для потреб АТО закуповуються Міністерством оборони України або МОЗ України на тендерах.

Адвокат також звернув увагу, що для подальшого використання вказаних ліків після АТО необхідно внести відповідні зміни до законодавства з метою чіткого врегулювання питання подальшої реєстрації даних ліків та переведення їх в звичний режим обігу лікарських препаратів в Україні для забезпечення запобігання виникнення можливих порушень.