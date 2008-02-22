Хто будуватиме сміттєспалювальний завод на Троєщині?

Київська влада не виключає проведення нового інвестиційного конкурсу по будівництву ТЕЦ на відновлювальному паливі (сміттєспалювального заводу) біля ТЕЦ-6 в Деснянському районі столиці.

Про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, компанія-переможець проведеного раніше конкурсу (австрійська фірма «AVN ») вимагає від Києва банківські гарантії щодо повернення інвестицій, що планується вкласти у будівництво нової ТЕЦ.

“Їм хочеться отримати банківську гарантію від міста про сплату тих інвестицій відповідно до графіка, який вони нам пропонують”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Банківські гарантії, за його поясненням, означають, що банк гарантує, що місто ці кошти поверне. В той же час А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що банк видасть таку гарантію, коли Київ щось закладе (в заставу), що задовольнить банк.

“Коли так, то ми краще самі візьмемо кредити і самі побудуємо. Навіщо нам сплачувати комусь відсотки. Ми тому і йшли на конкурс і на інвестпроект, щоб зайвих коштів не витрачати”, - зазначив перший заступник мера.

А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що вже найближчим часом буде вирішено питання щодо необхідності проведення нового конкурсу з будівництва зазначеного об’єкта. Міська влада повідомила інвестора про свою незгоду з його вимогами.

“Сьогодні останній день, коли я повинен отримати відповідь від них (від “AVN “). Якщо сьогодні прийде відповідь, то все залишиться на тому, що ми почнемо підписувати угоди. Якщо ні, значить на тому тижні оголосимо новий конкурс”, - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

На запитання, чому від Києва вимагають такі гарантії, він сказав: “Ви ж бачите, що в Україні. От вони і не довіряють. Вони бояться, що все змінюється, а вони потім вкладуть там 250 млн. євро, а коли їх отримають не знають”.

А.ГОЛУБЧЕНКО також сказав, що навряд чи Київ самостійно будуватиме сміттєспалювальний завод за залучені кредити. За його словами, на сьогоднішній день вже є “багато бажаючих інвесторів на конкурс”. Зокрема, своє бажання взяти участь в ньому висловили французька та угорська компанії, які брали участь у попередньому конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, нова ТЕЦ не тільки перероблятиме сміття, а й вироблятиме електро- та теплоенергію. Запланована потужність підприємства 500 тонн (сміття – УНІАН) на рік. А впровадження на запланованому для будівництва підприємстві технології термічного знешкодження відходів надасть можливість отримувати Києву, зокрема, електроенергії додатково до 30 мегават на рік.

За інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, передбачено фінансування на проектування та будівництво об’єктів інженерної інфраструктури ТЕЦ на відновленому паливі в обсязі 2 млн. грн. Загалом з міського бюджету на виконання робіт з відведення земельної ділянки та на розробку техніко-економічних розрахунків з будівництва ТЕЦ вже витрачено майже 1 млн. грн.

Обсяг інвестицій, який пов’язаний з цим проектом становить близько 400 млн. доларів. завод планується побудувати за 3 роки.