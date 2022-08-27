Постраждалий боєць провів у лікарні майже три місяці.

Лікарі 26 серпня виписали з лікарні адвоката Маси Найєма, який отримав важке поранення і втратив око. Він провів на лікарняному ліжку майже три місяці.

Про це адвокат розповів у Facebook.

"Сьогодні (26 серпня – УНІАН) о 18:34 мене виписали з лікарні. Я там пробув з 5 червня, тобто два місяці і 21 день. Було боляче, але цікаво. Далі - наступна операція, остання. Скоро", - йдеться в повідомленні.

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Найєм подякував лікарям за порятунок життя, а рідним за терпіння.

"Мій друг Саша. Йому вже трохи легше, хоча для повного відновлення потрібно ще час. Війна внесла страхітливі корективи в наші плани святкувати літо в Криму. Але вірю в кращий час, коли ми все ж всі разом будемо там. Живі і здорові. Мої побратими ще на війні. Зараз дуже важка робота і хочу, щоб перемога в їх завданні прийшла повноцінна. Хочу, щоб вони виконали найважливіше завдання – повернулися живими. Я чекаю вас", - написав адвокат.

Також він зізнався, що втратив запахи, око і свободу сідати в авто і їхати, коли і куди хочеться, але "всі ці втрати спише на ціну кращого життя".

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 червня стало відомо, що на фронті Маси Найєм отримав важке поранення. Однак тоді детальної інформації про його стан не було.

Пізніше Мустафа Найєм повідомив, що його брат перебуває у важкому стані - у нього важке поранення голови та ока. Пізніше він вказав, що військовослужбовцю ЗСУ та громадському діячеві масі Найєму зробили операцію після важкого поранення на фронті. Він зазначив, що за словами лікарів, наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні його брата.

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