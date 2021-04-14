Після нападу жінку доставили до лікарні, але медикам не вдалося її врятувати.

Стали відомі подробиці жорстокого вбивства волонтерки Анжели Мончинської у Дніпропетровській області.

Читайте такожКонфліктував з групою рейдерів: стали відомі подробиці вбивства добровольця в Києві (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що жінка, яка з 2014 року возила їжу та амуніцію на передову, загинула на околиці Нікополя.

За даними слідства, нападник намагався її пограбувати. Волонтерка чинила супротив і отримала кілька потужних ударів, які стали для неї смертельними.

Ймовірного нападника вже затримали, ним виявився 25-річний чоловік. Нині за умисне вбивство йому загрожує 15 років ув'язнення.

Вбивство волонтерки на Дніпропетровщині: що відомо

Повідомлялося, що жінку після нападу доправили до лікарні, але вона померла від отриманих травм.

За інформацією місцевих ЗМІ, загинула Анжела Мончинська – відома своєю підтримкою української армії. Вона їздила на фронт й допомагала бійцям продуктами й речами. Жінка нагороджена медаллю «За вірність українському народу».

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Автор: Катерина Шварц