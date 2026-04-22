Частині чоловіків необхідно заново оформити відстрочку: адвокатка назвала дату

Частина відстрочок діє автоматично, але іншим потрібно подати документи повторно до 4 травня.

В Україні частина військовозобов’язаних має повторно оформити відстрочку від мобілізації до 4 травня 2026 року – дати завершення чинного воєнного стану.

Як пояснила адвокатка Дар’я Тарасенко, у деяких громадян відстрочки вже продовжилися автоматично. Перевірити це можна через застосунок "Резерв+" – якщо вказана дата дії до 1 серпня, відстрочка оновлена.

Втім, якщо автоматичного продовження немає, доведеться подавати документи повторно – через ЦНАП або онлайн. Юристка радить не зволікати й зробити це за кілька днів до дедлайну, оскільки процес може відбуватися неодночасно для всіх.

Право на відстрочку, згідно із законодавством, мають зокрема багатодітні батьки, особи з інвалідністю, студенти, науковці, заброньовані працівники критичної інфраструктури, а також ті, хто доглядає за родичами з інвалідністю чи втратив близьких на війні.

У разі несвоєчасного оформлення відстрочки громадяни можуть втратити відповідний статус після 4 травня.

Як повідомляв УНІАН, ТЦК та СП перестали приймати документи для оформлення відстрочки від мобілізації.

Тепер військовозобов’язані (за винятком заброньованих та працівників спецслужб) мають подавати заяви на відстрочку в інший спосіб. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України постановою від 8 квітня 2026 р. № 467.

Напередодні нардеп Руслан Горбенко заявив, що нібито були випадки, коли депортованих з ЄС військовозобовʼязаних українців на кордоні зустрічали представники ТЦК.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі УНІАН цю заяву спростував.

