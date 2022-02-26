Обидва потяги вирушили до кордону з Україною напередодні, 25 лютого. Поїзди складаються з 13 вагонів.

Два гуманітарні потяги для біженців направила чеська залізниця до польського міста Перемишль, що на кордоні з Україною.

Сполучення запустили за співпраці з польським партнером-перевізником, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт залізниці Чехії.

Обидва потяги вирушили до кордону з Україною напередодні, 25 лютого. Поїзди складаються з 13 вагонів.

"Кожен з цих поїздів може запропонувати приблизно 900 місць при максимальній заповненості", – ідеться в повідомленні чеського перевізника.

Перший гуманітарний потяг відправився з Перемишля о 9-й ранку 26 лютого в місто Богумін, що на сході країни, звідки наявне сполучення на інші території Чеської Республіки. Другий потяг залишається в Перемишлі і використовуватиметься в оперативному режимі відповідно до подальшого розвитку гуманітарної ситуації.

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