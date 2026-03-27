У 'Дії' відповіли, чи запровадять розсилку повісток через застосунок

Нардепка Юлія Яцик вважає, що повістки у "Дії" можуть стати одним з напрямків реформи ТЦК.

Міністерство цифрової трансформації України не працює над запровадженням функції відправки повісток щодо мобілізації через "Дію". Про це повідомили в пресслужбі сервісу.

"Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому", – наголосили в сервісі.

Що цьому передувало

Раніше народна депутатка Юлія Яцик в етері Апостроф TV припустила, що в Україні можуть почати розсилати повістки через "Дію".

"Я думаю, що ці пропозиції Михайла Федорова і комітету Нацбезпеки будуть стосуватися виключення людського чинника на процес мобілізації. Не зовсім виключення, а виключення системи відбору людського ресурсу під час мобілізаційних заходів… Прийняли закон про автоматичне накладання штрафних санкцій у разі неооновлення даних. То я думаю, саме підтягнення цих ресурсів, військово-облікових документів, надсилання повісток в "Дію" – це буде одним з напрямків реформи в ТЦК і посилення мобілізації", – сказала вона.

Раніше нардеп Федір Веніславський повідомив, що у квітні очікуються перші напрацювання задля зменшенням конфліктів під час мобілізації та порушенням прав людини з боку ТЦК. Далі, за його словами, ці напрацювання мають винести на детальне обговорення.

Інша нардепка Соломія Бобровська раніше закликала до вирішення проблеми з СЗЧ. Зокрема вона заявила, що у питанні покарання за такі вчинки має бути логіка, а не просто збільшення покарання.

