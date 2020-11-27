Допит запланований на п'ятницю, 27 листопада.

Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Ігор Пошивайло заявив, що його викликали на допит до Національної поліції.

Про це він повідомив у Facebook.

Він опублікував фотографію повістки на п'ятницю, на 15:00. У підписі до фото він заявив, що сам запропонував викликати себе на допит після того, як забрав жорсткий диск, який слідчі вилучили при обшуках.

Обшуки в музеї Майдану: що відомо

19 листопада зранку в Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у себе вдома повідомив його директор Ігор Пошивайло.

За даними поліції, обшуки в музеї проводились в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм на рахунок генпідрядника було перераховано авансовий платіж у розмірі понад 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються.

Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн.

Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

Водночас у музеї Майдану заявили, що жодної копійки з коштів, виділених на будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, не вкрадено, закуплені деякі матеріали, але підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки у зв’язку з необхідністю проведення слідчих дій.

Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися через позицію Генпрокуратури, оскільки 2018 року начальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що в рамках розслідування справ Майдану на території будівництва необхідно провести додаткові слідчі експерименти щодо розстрілу мітингувальників. Влітку 2018 року за поданням Генпрокуратури на відведену під будівництво меморіалу ділянку був накладений арешт. Другою чергою планується спорудження будівлі Музею Майдану.

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Автор: Денис Прядко