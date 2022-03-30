Для переселенців у Вінниці діє пункт гуманітарної допомоги.

Через війну в Україні понад 6 мільйонів людей покинули рідні міста і переїхали в більш безпечні регіони країни. Вінниця щодня приймає переселенців, які приїжджають сюди на особистому транспорті або поїзді. Затишне місто на Південному Бузі готове надати житло, продукти та медичну допомогу.

Центр гуманітарної допомоги у Вінниці

Центр видачі гуманітарної допомоги у Вінниці розташований у приміщенні кінотеатру Коцюбинського, за адресою вул. Соборна, 68. Тут переселенці можуть отримати продовольчі набори, засоби гігієни, дитячі речі, медикаменти, одяг та взуття.

Замовляти гуманітарну допомогу потрібно заздалегідь по телефону. Забрати її можна на наступний день. Для цього звертайтеся за номерами 097-083-59-98 або 093-705-61-91. Замовлення, зроблені до 14:00, будуть готові до видачі на наступний день з 11:00 до 16: 00.

Для отримання гуманітарної допомоги потрібно пред'явити паспорт, ідентифікаційний код та довідку переселенця.

Харчування у Вінниці

На залізничному вокзалі прибулим з інших областей дають їжу і гарячі напої.

Тимчасове розміщення переселенців

Переселенці можуть знайти тимчасовий притулок у пункті поселення біженців. Повний список всіх пунктів і номери телефонів розміщений по посиланню.

Якщо плануєте залишитися у Вінниці

Людям, які планують залишитися у Вінниці до закінчення бойових дій або назавжди, потрібно звертатися до центрів соціального захисту населення. Там вам допоможуть оформити і отримати соціальні виплати, субсидії, пенсії, допомоги.

Управління соціального захисту населення на Правобережжі: проспект Космонавтів, 30. Телефони: 50-83-88, 50-91-33, 097-101-58-40, 063-856-62-72.

Управління соціального захисту на Лівобережжі: вул. Замостянська, 7. Телефони: 50-86-70, 50-86-77, 097-101-45-18, 063-856-62-75.

Військовий облік для чоловіків

Чоловіки-переселенці після прибуття до Вінниці повинні стати на військовий облік. Військкомат знаходиться за адресою вул. Замостянська, 2, тел. (0432) 27-07-22

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