Українці можуть зіткнутися з ризиком втрати дозволу на проживання, якщо вони повернуться на батьківщину.

Українці, які отримали захист у Норвегії, можуть втратити посвідку на проживання, якщо вирішать повернутися на батьківщину. Про це повідомляє SchengenVisaInfo з посиланням на владу цієї країни.

Зазначається, що відповідно до загальної директиви Міністерства юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Норвезькому директорату імміграції, іноземні громадяни, яким надано захист у Норвегії, можуть зіткнутися з ризиком втрати дозволу на проживання, якщо вони повернуться до країни, з якої вони шукали притулку. Раніше з цієї директиви був виняток для громадян України з тимчасовим колективним захистом. Однак зараз цей виняток скасовано.

Міністр юстиції та громадської безпеки країни Емілі Енгер Мель наголосила, що якщо українці, які перебувають під таким захистом, зможуть приїхати в Україну та повернутися до Норвегії, це може свідчити про те, що вони більше не потребують захисту в Норвегії.

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"Якщо українці з тимчасовим колективним захистом подорожують туди й назад між Норвегією та Україною, це може означати, що вони більше не потребують захисту в Норвегії. Тепер я хочу однаково ставитися до українців та інших національностей щодо наслідків таких подорожей", - підкреслила чиновниця.

Водночас у Норвегії наголошують, що поїздки, здійснені до впровадження цієї директиви, не призведуть до анулювання дозволу. Також не виключається, що в особливих випадках громадяни України все ж зможуть отримати дозвіл на відвідування батьківщини.

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Норвегія обіцяє українцям гроші за повернення додому. Зокрема, наші співвітчизники можуть отримати 17 500 норвезьких крон (близько 58 тисяч гривень) готівкою для повернення додому та облаштування на батьківщині. При цьому Норвегія не зможе допомогти українським біженцям із транспортом.

Також УНІАН повідомляв, що Нідерланди попросили українських біженців залишати притулки. Міністерство юстиції країни закликало наших співвітчизників за можливості переселятися в орендоване житло.

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