За пів року окупації росіяни залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку.

У результаті успішного контрнаступу Збройних сил України у Харківській області наші військові звільнили майже всю територію регіону від російських окупантів та вийшли до державного кордону України з Росією.

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"І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - наголосив раніше президент Володимир Зеленський.

Нараз Харківщина оговтується від окупації та тих звірств, які чинили росіяни за понад пів року на їх території. А поліція, ДСНС та військові наводять лад і розчищають українську землю від залишків окупаційних військ та їх техніки.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в нещодавно деокупованому Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

15 вересня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.

Наразі з місця масового поховання в Ізюмі ексгумовано вже 146 тіл, з них двоє - дитячих.

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