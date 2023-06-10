Для подолання наслідків катастрофи необхідне спеціальне обладнання, яке вже зараз закуповують.

Каховське водосховище втратило вже понад третину води, накопиченої завдяки весняному водопіллю, внаслідок підриву греблі.

Як повідомляє Укргідроенерго, станом на 06:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 10,55 м. Що майже на 1,2 м нижче за попередню добу.

"Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків", - повідомили в "Укргідроенерго".

Також зазначається, що після досягнення критичного рівня води та евакуації населення, очікується наступний більш складний етап - усунення наслідків катастрофи.

"Для цього у великій кількості необхідні насоси для відкачування води. Нині Укргідроенерго на звʼязку з Херсонською ОВА стосовно придбання саме таких насосів. А також допомоги з паливом", - йдеться у повідомленні.

Теракт на Каховській ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Вона не підлягає відновленню.

У зоні затоплення опинилися десятки населених пунктів. Крім того, через теракт Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин і тварин.

Водночас в Мінекології наголосили, що береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя.

Екологічні збитки від підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС перевищили 55 млрд грн.

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