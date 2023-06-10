Каховське водосховище втратило вже понад третину води, накопиченої завдяки весняному водопіллю, внаслідок підриву греблі.

Як повідомляє Укргідроенерго, станом на 06:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 10,55 м. Що майже на 1,2 м нижче за попередню добу.

"Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків", - повідомили в "Укргідроенерго".

Також зазначається, що після досягнення критичного рівня води та евакуації населення, очікується наступний більш складний етап - усунення наслідків катастрофи.

"Для цього у великій кількості необхідні насоси для відкачування води. Нині Укргідроенерго на звʼязку з Херсонською ОВА стосовно придбання саме таких насосів. А також допомоги з паливом", - йдеться у повідомленні.

Теракт на Каховській ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Вона не підлягає відновленню.

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У зоні затоплення опинилися десятки населених пунктів. Крім того, через теракт Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин і тварин.

Водночас в Мінекології наголосили, що береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя.

Екологічні збитки від підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС перевищили 55 млрд грн.

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