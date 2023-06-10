Каховське водосховище втратило вже понад третину води, накопиченої завдяки весняному водопіллю, внаслідок підриву греблі.
Як повідомляє Укргідроенерго, станом на 06:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 10,55 м. Що майже на 1,2 м нижче за попередню добу.
"Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків", - повідомили в "Укргідроенерго".
Також зазначається, що після досягнення критичного рівня води та евакуації населення, очікується наступний більш складний етап - усунення наслідків катастрофи.
"Для цього у великій кількості необхідні насоси для відкачування води. Нині Укргідроенерго на звʼязку з Херсонською ОВА стосовно придбання саме таких насосів. А також допомоги з паливом", - йдеться у повідомленні.
Теракт на Каховській ГЕС
Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Вона не підлягає відновленню.
У зоні затоплення опинилися десятки населених пунктів. Крім того, через теракт Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин і тварин.
Водночас в Мінекології наголосили, що береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя.
Екологічні збитки від підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС перевищили 55 млрд грн.