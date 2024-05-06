'Куцо і потворно' : військовий різко прокоментував оскарження рішення ВЛК в суді

Каже, що закон про мобілізацію писали без військових.

Процедура перегляду рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) виписана не чітко і досить сумнівною є можливість його оскарження в суді.

Про це сказав військовий психолог Андрій Козінчук в ефірі Ранок.LIVE з приводу механізму оскарження рішення військово-лікарської комісії через суд.

"З приводу суду. Ну дивіться, це дуже добре на папері. Більшість моїх хлопців- піхотинців не має певних юридичних знань і волі для того, щоб сказати: "Доброго дня, пане суддя! Я протестую". Це, якраз навпаки, збільшить хабар. Процедура виписана не чітко. Оця процедура, яку вони прописали в законі, вона написана людьми, які сидять або на Банковій, або на Грушевського, це точно не військові писали. Нам нічого не зрозуміло. Ми знаємо, що ті хворі, які є, їх не спишуть, а їх просто можуть перевести в якийсь інший підрозділ. Тому куцо, потворно. Мені дуже сумно, що ці люди радяться з юристами, а не з військовими", - наголосив він.

Відео дня

Козінчук підкреслив, що закон писали без військових. "І це просто "мєрзко", - зазначив він.

Також він не вірить, що виписана процедура проходження ВЛК зніме проблему вирішення питань через хабарі. "На рахунок відсотності хабарів, то я буду сміятися їм в обличчя, бо я не вірю що ця процедура виключає їх застосування", - зазначив він. При цьому навіть запропонував на собі перевірити це, зазначивши, що він на службі, але є обмежено придатний.

Мобілізація по-новому: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 4 травня набув чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист.

Згідно з ним статусу "обмежено придатний" більше не буде, а всі військовозобов'язані чоловіки, які мають його, зобов'язані пройти повторну медкомісію. Водночас скасування статусу "обмежено придатний до військової служби" не означає, що вони автоматично стають придатними.

Відповідно до закону,у військовозобов'язаних тепер буде два статуси: придатний до військової служби і непридатний до військової служби. Чоловіки у віці 18-60 років, які до цього мали статус "обмежено придатний", тепер повинні знову пройти ВЛК (військово-лікарську комісію). Це належить зробити протягом 9 місяців, тобто, до 4 лютого 2025 року. Зокрема це стосується чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність II або III групи після 24 лютого 2022 року - окрім військових.

Директорка департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова зазначила, що тепер придатними до служби в армії можуть визнавати навіть тих, хто страждає на серйозні захворювання, але зберігає достатню функціональність. Це стосується, зокрема людей із діабетом та ВІЛ.

Сухорукова наголосила, що військово-лікарська експертиза не встановлює діагноз, бо його встановлюють лікарі, в тому числі ступінь обмеження функціональності, а задача ВЛК - встановити непридатність або придатність до служби з огляду на наявний діагноз.

На запитання чи буде процедура оскарження рішення ВЛК щодо придатності чи непридатності, Сухорукова зазначила, що цей механім діє і сьогодні та зберігається й надалі. Рішення ВЛК можна оскаржити у ВЛК вищого рівня, а після рішення центрального ВЛК, який є найвищою структурою, але з яким не погоджується військовозобов'язаний, то він може звернутися до суду. За її словами, в новій процедурі є відмінність від сьогоднішньої - якщо ВЛК, яка проводить розгляд скарги військовозобов’язаного, призначає йому переогляд або додаткові обстеження, то вони проходять в іншому закладі охорони здоров’я, а не в тому, висновок якого оскаржувався.

Вас також можуть зацікавити новини: