На думку голови парламентського комітету, новий законопроект, без питання про короткоствольну зброю, може бути ухвалений в першому читанні ще на поточній сесії.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський зазначає, що до парламенту знову буде внесено законопроект щодо обігу зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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"Щойно парламент проголосував проти можливості продажу короткоствольної вогнепальної зброї, проти пістолетів. Це не була позиція щодо закону про обіг зброї, який буде зареєстрований, я думаю, наступного тижня або через кілька тижнів, зі схожим змістом. Це була позиція саме щодо обігу пістолетів", - зауважив Монастирський.

Він додав, що парламент висловився за те, що "і українське суспільство, і депутатський корпус не готові підтримати жодної позиції, яка стосується обігу пістолетів". "Чи зберігання їх вдома, або будь-які варіанти", - сказав депутат.

"Тому наступний крок буде – реєстрація законопроекту "без короткостволу". Тому що всі фракції визнали, ... що вони готові підтримати закон без легалізації короткоствольної зброї. Закон такий потрібен, це нормальний цивілізований шлях. До нього не буде настільки багато уваги, тому що там не буде цього питання. І я переконаний, що ми знайдемо підтримку в першому читанні, можливо, вже навіть на цій сесії Верховної Ради", - сказав Монастирський.

В цілому ж такий закон, вважає він, може бути ухвалений поточним скликанням парламенту або ж ще навіть цього року.

Крім того, Монастирський висловив думку, що "питання короткоствольної зброї відкинуте мінімум на це скликання". "Ми не повернемося протягом найближчих кількох років до питання обігу "короткостволів", - зазначив депутат.

Гучний провал законопроектів про обіг зброї

Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада відхилила проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335) та альтернативний до нього.

Законопроектом №4335 пропонувалося встановити такі категорії цивільної вогнепальної зброї: А - автоматична вогнепальна зброя; В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична); С - короткоствольна вогнепальна зброя; D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з посвідченням водія, пропонувалося запровадити посвідчення власника зброї, у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник такого посвідчення.

Право на отримання посвідчення мали б дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимості, не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Також пропонувалося запровадити Єдиний державний реєстр цивільної зброї, обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї та курси щодо поводження зі зброєю.

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Автор: Тетяна Поляковська