Леоніду Черніку залишалося служити усього три місяці, проте його життя обірвала жахлива трагедія, яку влаштував 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук.

Матір Леоніда Черніка, який учора загинув у кривавій бійні в Дніпрі, не знає, як їй далі жити. Жінка розповіла про свого сина, спогадами про військового також поділилися вчителька та продавчиня, яка його знала.

Про це повідомляє "Суспільне".

Леонід Чернік - одна з п'яти жертв стрілянини, яку влаштував 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук. Хлопець приїхав на строкову службу з Каховки, що на Херсонщині. До кінця служби йому залишалося усього три місяці.

"Ну що я можу сказати. Я не переживу це, я не знаю, як я далі буду жити. Він для мене старший синок. Я не знаю. Дуже хороший... Він просто був хорошим. Поганого ніхто про нього не скаже. Сусід он живе, теж постійно гуляти їздили. Не знаю, не знаю. Йому три місяці залишилось до дембеля", - розповіла матір загиблого військового.

Жінка додала, що її син вчився на електрозварювальника. Після служби він планував шукати роботу. Про смерть Черніка вже знає його вчителька. Вона попросила матір хлопця повідомити, коли його будуть ховати. Попрощатися із військовим прийдуть усі його однокласники.

Класна керівниця 19-річного Черніка, життя якого обірвала кривава бійня, поділилася теплими спогадами про нього.

Читайте такожВирізали метр кишечника: лікарі розповіли про стан розстріляних у Дніпрі нацгвардійців"Це був мій перший випуск, як перша дитинка... Льоня за час навчання показав себе як дуже весела дитина. У нього були приятелі в школі, поза школою. Діти всі в один голос говорять, що саме в 9 класі, коли був наш випускний рік, діти всі так здружилися, що стали однією родиною. І зараз це для нас усіх величезна втрата. Він закінчив 9-й клас, він випустився у 2017-му році. За час, коли він вже випустився, ми кілька разів з ним бачилися. Дитина завжди привітна, охоче спілкувався зі мною", - розповіла вчителька.

Про загиблого військового також розповіла продавчиня, яка часто бачила Черніка до його від'їзду на службу. Жінка каже, що хлопець був ідеальним, чемним та вихованим. Про смерть хлопця знають не всі мешканці міста, ще не всі бачили новини.

Розстріл у Дніпрі - що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардійця в Підгородньому Дніпропетровської області.

Читайте такожБійня у Дніпрі: слідчі з'ясовують, хто "злив" відео з нацгвардійцем РябчукомЗа фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.

У МВС створили спеціальну слідчу комісію, яка досліджує першопричини трагедії у Дніпрі.

Сьогодні підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

Вас також можуть зацікавити новини: