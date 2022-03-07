У Міносвіти планують відновити навчання, оскільки освітній процес не має перериватися.

З наступного тижня Міністерство освіти рекомендуватиме відновити навчальний процес там, де це можливо.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, після закінчення двотижневих канікул, які оголосили після початку наступу РФ на Україну, у Міносвіти планують відновити навчання, оскільки освітній процес не має перериватися.

"Наступного тижня ми будемо рекомендувати відновити його там, де це можливо. Дуже багато дітей виїхало в області, де є ще можливість здійснювати освітній процес", – пояснив Сергій Шкарлет.

Також міністр повідомив, що там, де немає такої можливості, планують організувати індивідуальне та дистанційне навчання.

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