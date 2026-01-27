Чи заберуть майно за несплату штрафів ТЦК: юристка поділилася деталями

Юристка Тетяна Козян пояснила, що якщо штрафи накопичуються і не сплачуються, вони можуть бути стягнуті через суд включно з арештом майна.

В Україні за порушення правил мобілізації передбачено штраф в розмірі від 17 000 грн. Юристка практики військового права Тетяна Козян розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, чи можлива конфіскація майна, якщо довго не сплачувати штраф.

Козян зазначила, що законом України конфіскація майна за несплату штрафів у ТЦК не передбачена.

"Однак, якщо штрафи накопичуються і не сплачуються, вони можуть бути стягнуті через суд. У такому випадку суд може вжити заходів щодо стягнення коштів, включно з арештом майна або банківських рахунків", - пояснила юристка.

Водночас, варто знати, що без судового рішення конфіскацію майна неможливо виконати, а державні органи мають дотримуватися процедури.

"Тому систематична несплата штрафів сама по собі не веде до автоматичного вилучення майна, але створює ризики правових наслідків через судові рішення", - додала Козян.

Видання нагадало, що з літа 2025 року в країні з'явилася можливість дистанційно сплатити штраф за порушення військового обліку. Проте такий варіант не дає гарантії, що особу буде остаточно знято з розшуку.

Пояснюється, що ефект від сплати штрафу залежить від конкретної ситуації людини та підстав, з яких її внесли до розшуку. Тим не менш, таким чином особа може виграти час, щоб врегулювати ситуацію.

Наприклад, в цей період вона може підшукати роботу з бронюванням або ж оформити відстрочку від мобілізації на законних підставах чи знайти інші рішення в межах чинного законодавства України.

Ящо ви завантажете додаток "Резерв+" та в розділі "Штрафи онлайн" подаєте заяву про визнання порушення, ТЦК протягом трьох днів має розглянути заяву та надіслати постанову.

Видання зазначає, що після цього в особи є можливість сплатити 50% від суми штрафу, тобто 8500 грн. Оплату потрібно внести протягом 20 днів. Якщо у вказаний термін цього не зробити, доведеться платити вже повну суму - 17 000 грн. Більше того, в разі несплати протягом наступних 20 днів сума штрафу буде подвоєна й вже потрібно буде заплатити 34 000 грн.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі країна має набагато кращі показники щодо укомплектованості підрозділів, ніж 7 місяців тому. За словами Сирьского, цьому сприяли важливі зміни у двох підходах - належного ставлення до військовозобовʼязаних та мотивації. Він додав, що Україна має стабільні показники в наборі необхідної кількості особового складу. Також головнокомандувач ЗСУ зазначив, що зменшилася кількість військових, які самовільно залишають військову частину.

Також ми писали, що новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров вважає, що не можна ігнорувати проблему ТЦК. На його думку, потрібно змінити систему підготовки українських військовослужбовців. Якщо вона якісна, тоді менше втрат. Федоров пообіцяв, що після проведення комплексного аудиту, його вдіомство запропонує системне рішення для вирішення накопичених роками проблем.

