Відбудеться засідання профільного комітету ВР, де заслухають керівників на рівні Збройних Сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи.

В Україні повним ходом триває мобілізація, й деякі зафіксовані на відео випадки "скручування" військовозобов'язаних представниками військкоматів викликають питання. Тож такі кричущі історії розгляне Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони й розвідки.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу заявив член цього профільного комітету Верховної Ради, представник президента у парламенті Федір Веніславський".

"На жаль, є мобілізаційні методи, які нас, членів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, не задовольняють", - сказав він.

Відео дня

Тож вже ініційовано засідання комітету, де заслухають керівників на рівні Збройних Сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам. Веніславський назвав це "неправильним механізмом".

Також він розповів, не називаючи прізвища, що одному з народних депутатів, члену його комітету, також на вулиці вручили повістку.

Мобілізація в Україні 2023

7 лютого 2023 року Верховна Рада продовжила на 90 днів дію воєнного стану та мобілізації.

Напередодні Кабмін затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації. Підприємство може забронювати до 50% працівників.

Повістка для уточнення облікових даних

Повістка для проходження медкомісії

Повістка-призов до ЗСУ

Мобілізаційне розпорядження

Повістки в Україні можуть вручати:

працівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

посадові особи військового комісаріату та ТЦКСП - територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

керівники ЖЕКу, ОСББ.

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