Український журналіст відповів: "Героям Слава", а росіянин: "Дякуємо".

Під час запису інтерв’ю з шеф-редактором російського видання The Insider Романом Доброхотовим підлітки на одній з вулиць Москви проскандували «Слава Україні».

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Відео у Facebook виклав український журналіст та кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк, який і брав у Доброхотова коментар з приводу отруєння Навального.

Росіянин якраз готувався до запису інтерв’ю, коли повз пройшов гурт хлопців. Неочікувано для обох журналістів ті вигукнули «Слава Україні» і пішли далі. Українець відповів: «Героям Слава», а росіянин: «Дякуємо».

Доброхотов додав, усміхаючись: «Прогресивний район». Цимбалюк же зізнався, що у перші секунди навіть зніяковів.

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Автор: УНІАН