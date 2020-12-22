Під час запису інтерв’ю з шеф-редактором російського видання The Insider Романом Доброхотовим підлітки на одній з вулиць Москви проскандували «Слава Україні».
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Відео у Facebook виклав український журналіст та кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк, який і брав у Доброхотова коментар з приводу отруєння Навального.
Росіянин якраз готувався до запису інтерв’ю, коли повз пройшов гурт хлопців. Неочікувано для обох журналістів ті вигукнули «Слава Україні» і пішли далі. Українець відповів: «Героям Слава», а росіянин: «Дякуємо».
Доброхотов додав, усміхаючись: «Прогресивний район». Цимбалюк же зізнався, що у перші секунди навіть зніяковів.
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