Голова Чернігівської ОВА нагадав про кордони Чернігівського князівства.

У Чернігові відреагували на заяви про "приєднання російського Чернігова до РФ". Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус опублікував карту Чернігівського князівства, що охоплювало частину сучасної Росії.

"Якийсь Пушилін сказав про "приєднання" Чернігова до Росії. Терористи-МММники погано навчались у школі та не знають, де закінчувались території Чернігівського князівства на півночі. А історія циклічна. Тому погоджуйтесь на кордони 1991 року, поки ще маєте таку можливість. Вона спливає швидше, ніж ви думаєте", - написав Чаус на своїй сторінці у мережі Facebook.

Секретар міської ради Олександр Ломако, реагуючи на слова про "вибір людей" написав, що "вибір наших людей дуже очевидний та чіткий - геть з України, слідом за руським кораблем"!

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"І не треба згадувати у своїх промовах про наше древнє місто, бо коли Чернігів уже був одним із найбільших міст Європи, на території сучасного Кремля квакали жаби". - зауважив Ломако.

Заяви про приєднання Чернігова та Одеси до Росії - що відомо

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "Одеса і Чернігів мають бути звільнені" росіянами.

При цьому спікер російського президента Дмитро Пєсков відреагував на цю "пропозицію". За його словами, "все залежить від вибору громадян, від рішення людей. Першочерговим завданням є захист людей в "ЛНР" і "ДНР".

У Раді національної безпеки та оборони України заявили, що заяви офіційного представника Росії видають справжні цілі повномасштабного вторгнення в Україну, що ховаються під гаслами про "денацифікацію" та "демілітаризацію".

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