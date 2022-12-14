Наголошується, що подібні заяви офіційного представника Росії видають справжні цілі повномасштабного вторгнення в Україну.

У Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) відреагували на нахабну заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, який заговорив про "референдуми" в Одесі та Чернігові.

Як наголосили в Telegram-каналі Центру протидії корупції, подібні заяви офіційного представника Росії видають справжні цілі повномасштабного вторгнення в Україну, що ховаються під гаслами про "денацифікацію" та "демілітаризацію".

В РНБО підкреслили, що ці фантазії Кремля свідчать про те, що захоплення Чернігова та Одеси поки не є пріоритетом "спецоперації" РФ. Через нездатність взяти під контроль захоплені території Москва змушена змінити риторику в бік озвучення намірів бодай стримати ситуацію на Донбасі.

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"При цьому російські окупаційні війська не припинять спроб наступу в Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але через гідну відповідь українських захисників успіху не досягнуть", – наголошується в повідомленні РНБО.

Війна в Україні: зазіхання РФ на Одесі і Чернігів

Ватажок "ДНР" Пушилін в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що "Одеса і Чернігів мають бути звільнені" російськими окупантами.

Своєю чергою Пєсков відреагував на цю "пропозицію", наголосивши, що "все залежить від вибору громадян, від рішення людей. Першочерговим завданням є захист людей в "ЛНР" і "ДНР". Ми бачимо непросту ситуацію в Донецьку і на цьому перш за все, звичайно, концентруються військові, спеціальна військова операція триває".

На думку аналітиків, попри провали РФ в Україні Путін, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні. Йдеться не лише про анексію нових територій, а й зміну режиму та ліквідацію спроможності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії.

Як вважають у британській розвідці, цілі, які Росія переслідує у війні проти України, не змінилися. Росія, ймовірно, як і раніше прагне поширити контроль на всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, хоча досягти цього навряд чи зможе.

Прогнозують, що бойові дії в Україні активізуються взимку, а масовані обстріли критичної інфраструктури України продовжуватимуться.

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