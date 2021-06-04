На місцеву жительку поскаржилися сусіди.

Ізюмський міський районний суд Харківської області конфіскував у місцевої жительки собаку бійцівської породи пітбуль, який вибігав на вулицю та нападав на людей.

Про це повідомляється на сайті суд.

У суді власниця пса допустила, що він безконтрольно вибігав за межі домоволодіння. Зокрема, він напав на чоловіка з собакою на повідку та покусав його.

Свідки-сусіди розповіли, що собака систематично вибігала на вулицю і нападала на людей та інших собак.

"Аналізуючи досліджені докази, оцінюючи встановлені обставини в їх сукупності, суд визнав власницю собаки винним у вчиненні правопорушення передбаченого частиною 2 статті 154 кодексу України Про адміністративні правопорушення (порушення правил утримання собак та кішок), і накладено стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією собаки", – повідомили в прес-службі суду.

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Автор: Катерина Шварц