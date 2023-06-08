Бруд рухається у бік Одеси та може дістатися берегів інших країн.

У Чорному морі, на Одещині, сьогодні, 8 червня, спостерігається велика кількість сміття, яке, ймовірно, є наслідком підриву Каховської дамби.

Як повідомили місцеві жителі, вони бачили в районі міста Южне уламки дерев, "острови плаваючого очерету" та побутове сміття.

За словами еколога Владислава Балінського, вочевидь, це – наслідки теракту на Каховській ГЕС. На його думку, також це є своєрідним індикатором розповсюдження хімічного та бактеріального забруднення – потоки йдуть з зони затоплення.

Відео дня

"Цей бруд рухається у бік Одеси, після чого дійде до Румунії, Болгарії та Туреччини", - зазначає еколог.

Також у соцмережах з’явилися відеозаписи бруду, серед якого – уламки меблів.

В той же час Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу запевняє, що проводить постійні лабораторні дослідження стану води.

"6 та 7 червня відібрані проби води в акваторії Дніпро-Бузького лиману на межі села Куцуруб та міста Очаків та в акваторії Бузького лиману у мікрорайоні Намив у Миколаєві. На час відбору проб відсутні відхилення від встановлених гранично-допустимих норм", - заявили в інспекції.

Наслідки знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, через підрив Каховської ГЕС у Дніпро потрапило дуже багато мастила. Крім того, вода змила міни, які встановили окупанти.

Сьогодні в мерії Одеси повідомили, що у зв’язку з підривом та руйнуванням дамби Каховської ГЕС, яке сталося через дії РФ 6 червня, відбувається витік води з Каховського водосховища. Внаслідок цього існує можливість потрапляння забруднюючих речовин у Чорне море та засмічення акваторії. На одеських пляжах стало ще небезпечніше.

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