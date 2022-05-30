Вони не знають, де і в яких умовах утримуються їхні близькі.

Близькі українських військовослужбовців, захоплених військами РФ або зниклих безвісти після оборони заводу "Азовсталь" в Маріуполі, заявили, що у них мало або зовсім немає інформації про їх місцезнаходження.

Про це вони розповіли CNN.

Дружина морського піхотинця, який отримав важке поранення при обороні заводу, каже, що востаннє розмовляла з чоловіком ще в середині квітня.

"Останнім часом я не виходила на зв'язок з чоловіком і не отримувала про нього ніякої інформації. Востаннє ми розмовляли 13 квітня. А потім його соратники надсилали мені повідомлення, що він ще живий", - сказала Ганна Івлєва.

Жінка каже, що влада України зв'язувалася з нею, але у неї немає інформації про те, де і в яких умовах утримуються бійці "Азовсталі". Вона сподівається, що її чоловік живий, нехай і в полоні.

Дівчина морського піхотинця Яна каже, що нічого не чула про нього з 11 травня. ​

"Міжнародний Комітет Червоного Хреста зв'язався з матір'ю мого хлопця, я не пам'ятаю, коли саме. Вони тільки сказали їй, що він живий, ось і все", - сказала вона журналістам, зазначивши, що уряд не надав інформації про те, де він може бути.

Інша дружина захисника" Азовсталі", Тетяна, розповіла, що її чоловікові вдалося зателефонувати їй з невідомого номера і повідомити, що деякі з його товаришів знаходяться в Донецькій області.

"Його голос був спокійним і впевненим. Він сказав, що умови, в яких вони містяться, нормальні. Він сказав, що в майбутньому, можливо, їм буде дозволено отримувати деякі посилки", - сказала вона.

Тетяна розмовляла з чоловіком близько десяти хвилин і він пообіцяв їй, що спробує зателефонувати ще раз.

"Все, більше ніяких дзвінків і новин", - сказала жінка.

Раніше звільнені з полону українські військові розповіли про тортури і жорстоке поводження. За їхніми словами, з особливою жорстокістю тортури застосовували до офіцерського складу ЗСУ та бійців "Азова".

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