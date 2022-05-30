Близькі українських військовослужбовців, захоплених військами РФ або зниклих безвісти після оборони заводу "Азовсталь" в Маріуполі, заявили, що у них мало або зовсім немає інформації про їх місцезнаходження.
Про це вони розповіли CNN.
Дружина морського піхотинця, який отримав важке поранення при обороні заводу, каже, що востаннє розмовляла з чоловіком ще в середині квітня.
"Останнім часом я не виходила на зв'язок з чоловіком і не отримувала про нього ніякої інформації. Востаннє ми розмовляли 13 квітня. А потім його соратники надсилали мені повідомлення, що він ще живий", - сказала Ганна Івлєва.
Жінка каже, що влада України зв'язувалася з нею, але у неї немає інформації про те, де і в яких умовах утримуються бійці "Азовсталі". Вона сподівається, що її чоловік живий, нехай і в полоні.
Дівчина морського піхотинця Яна каже, що нічого не чула про нього з 11 травня.
"Міжнародний Комітет Червоного Хреста зв'язався з матір'ю мого хлопця, я не пам'ятаю, коли саме. Вони тільки сказали їй, що він живий, ось і все", - сказала вона журналістам, зазначивши, що уряд не надав інформації про те, де він може бути.
Інша дружина захисника" Азовсталі", Тетяна, розповіла, що її чоловікові вдалося зателефонувати їй з невідомого номера і повідомити, що деякі з його товаришів знаходяться в Донецькій області.
"Його голос був спокійним і впевненим. Він сказав, що умови, в яких вони містяться, нормальні. Він сказав, що в майбутньому, можливо, їм буде дозволено отримувати деякі посилки", - сказала вона.
Тетяна розмовляла з чоловіком близько десяти хвилин і він пообіцяв їй, що спробує зателефонувати ще раз.
"Все, більше ніяких дзвінків і новин", - сказала жінка.
Раніше звільнені з полону українські військові розповіли про тортури і жорстоке поводження. За їхніми словами, з особливою жорстокістю тортури застосовували до офіцерського складу ЗСУ та бійців "Азова".
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