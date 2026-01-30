РФ зупинила обмін полоненими з Україною, - Зеленський

За словами президента, Москва не відчуває, що це їм щось дає.

Росія зупинила процес обміну військовополоненими з Україною. Про це під час розмови з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, передає "Українська правда".

"Росіяни зупинили процес. Вони не дуже зацікавлені в обміні людей, тому що вони не відчувають, що їм це щось дає. Вони вважають, що це дає нам. Але я думаю, що їм треба також думати про своїх людей, своїх військових", – заявив Зеленський.

Обмін полоненими: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що обмін полоненими між Україною та РФ планувався на Новий рік. Втім, за словами Зеленського, РФ його затягує. Президент зауважив, що Україна готова обміняти полонених за формулою "всіх на всіх", однак Москва відтерміновує будь-які домовленості щодо обмінів.

Відео дня

У жовтні минулого року в рамках чергового обміну Україна звільнила з російської неволі 185 захисників.

У листопаді секретар РНБО Рустем Умєров заявляв, що Україна відновила переговори з РФ щодо обміну полоненими. За його словами, тоді йшлося про можливе звільнення 1200 полонених. Однак наразі цього обміну не відбулося.

Вас також можуть зацікавити новини: