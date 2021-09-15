Археологи створеного окупантами Кримського федерального університету виявили на території півострова, за їхніми словами, рідкісну за збереженням колекцію прикрас III століття нашої ери.
Про це в середу, 15 вересня, повідомили у прес-службі навчального закладу.
Прикраси знайшли в могильнику Опушки в Сімферопольському районі, в похованні предків середньовічних алан, які жили на території Криму у III столітті нашої ери. Знахідки виконані в сердоліковому стилі: це одна пара сережок, три браслети та дві нагрудних прикраси.
"Більшість знайдених зразків добре збереглися і представляють цінність для музейної колекції. Сережки цілком золоті, у срібних браслетів фольгою покривалися окремі деталі. Прикраси належать до пізньоримського поліхромного або, як його ще називають, сердолікового стилю. Його відмітна особливість - інкрустація великими сердоліками і рельєфний орнамент. Цей стиль був поширений від Дунаю до Кавказу і датується другою половиною III - першою половиною IV століття нашої ери", - розповів професор кафедри історії стародавнього світу і середніх століть КФУ Ігор Храпунов.
В університеті вважають, що ювелірні предмети могли належати лише високопоставленим особам, а високе соціальне становище в аланських племен передавалося у спадок, адже прикраси було знайдено зокрема й поруч з останками дітей.
Крім того, в похованні розкопали нові екземпляри мечів аланських воїнів з вирізами біля п'яти клинка, що належать до IV століття.
Читайте такожЄвропейську асоціацію археологів закликають не співпрацювати з російськими дослідниками в Криму"Унікальність могильника Опушки в тому, що він став місцем поховань одразу п'яти стародавніх культур: пізньоскіфської, середньосарматської, пізньосарматської, німецької та аланської. Розкопом ми з'єднали ділянки могильника з похованнями різних культур. Зараз ми досліджували 1/7 могильника і, сподіваємося, що подальші розкопки допоможуть визначити причини такої уваги до даного місця носіїв п'яти різних культур", - заявив Храпунов.
Раніше в доповіді ЮНЕСКО про ситуацію на окупованому півострові повідомлялося, що Росія привласнює українські культурні цінності на півострові, зокрема 4 095 пам'ятників, які охороняються державою.
Крім того, з окупованого півострова вивозяться місцеві артефакти, а потім з понівеченими наративами експонуються в Росії та стираються сліди культурної присутності кримських татар.
Окупанти також проводять у Криму несанкціоновані археологічні розкопки, які, зокрема, можуть поставити під загрозу статус поселення Херсонес Таврійський, зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Кримський федеральний університет: довідка
Кримський федеральний університет імені Вернадського позиціонується владою РФ як російський федеральний університет і розташовано в Сімферополі. Окупаційна влада створила ВНЗ у 2014 році на базі Таврійського національного університету імені Вернадського, включивши до нового навчального закладу вісім академій та інститутів, сім коледжів і центрів, 11 філій у Криму та 7 наукових організацій.
Українська влада організувала діяльність Таврійського національного університету в Києві.
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