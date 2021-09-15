Знахідки виконані в сердоліковому стилі: це одна пара сережок, три браслети та дві нагрудних прикраси.

Археологи створеного окупантами Кримського федерального університету виявили на території півострова, за їхніми словами, рідкісну за збереженням колекцію прикрас III століття нашої ери.

Про це в середу, 15 вересня, повідомили у прес-службі навчального закладу.

Прикраси знайшли в могильнику Опушки в Сімферопольському районі, в похованні предків середньовічних алан, які жили на території Криму у III столітті нашої ери. Знахідки виконані в сердоліковому стилі: це одна пара сережок, три браслети та дві нагрудних прикраси.

"Більшість знайдених зразків добре збереглися і представляють цінність для музейної колекції. Сережки цілком золоті, у срібних браслетів фольгою покривалися окремі деталі. Прикраси належать до пізньоримського поліхромного або, як його ще називають, сердолікового стилю. Його відмітна особливість - інкрустація великими сердоліками і рельєфний орнамент. Цей стиль був поширений від Дунаю до Кавказу і датується другою половиною III - першою половиною IV століття нашої ери", - розповів професор кафедри історії стародавнього світу і середніх століть КФУ Ігор Храпунов.

В університеті вважають, що ювелірні предмети могли належати лише високопоставленим особам, а високе соціальне становище в аланських племен передавалося у спадок, адже прикраси було знайдено зокрема й поруч з останками дітей.

Крім того, в похованні розкопали нові екземпляри мечів аланських воїнів з вирізами біля п'яти клинка, що належать до IV століття.

Читайте такожЄвропейську асоціацію археологів закликають не співпрацювати з російськими дослідниками в Криму"Унікальність могильника Опушки в тому, що він став місцем поховань одразу п'яти стародавніх культур: пізньоскіфської, середньосарматської, пізньосарматської, німецької та аланської. Розкопом ми з'єднали ділянки могильника з похованнями різних культур. Зараз ми досліджували 1/7 могильника і, сподіваємося, що подальші розкопки допоможуть визначити причини такої уваги до даного місця носіїв п'яти різних культур", - заявив Храпунов.

Раніше в доповіді ЮНЕСКО про ситуацію на окупованому півострові повідомлялося, що Росія привласнює українські культурні цінності на півострові, зокрема 4 095 пам'ятників, які охороняються державою.

Крім того, з окупованого півострова вивозяться місцеві артефакти, а потім з понівеченими наративами експонуються в Росії та стираються сліди культурної присутності кримських татар.

Окупанти також проводять у Криму несанкціоновані археологічні розкопки, які, зокрема, можуть поставити під загрозу статус поселення Херсонес Таврійський, зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Кримський федеральний університет: довідка

Кримський федеральний університет імені Вернадського позиціонується владою РФ як російський федеральний університет і розташовано в Сімферополі. Окупаційна влада створила ВНЗ у 2014 році на базі Таврійського національного університету імені Вернадського, включивши до нового навчального закладу вісім академій та інститутів, сім коледжів і центрів, 11 філій у Криму та 7 наукових організацій.

Українська влада організувала діяльність Таврійського національного університету в Києві.

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Автор: Катерина Комолова