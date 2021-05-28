За інформацією прес-служби, вилучені ювелірні вироби є унікальними і становлять культурну та історичну цінність для країни, їх вивезення повинно відбуватися відповідно до закону.

З України намагалися вивезти за кордон культурні артефакти часів Скіфської доби.

Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За попередніми даними слідства, на замовлення європейських клієнтів посередник домовився з кур’єром, який мав вивезти скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин".

Під час проходження митного контролю в особистих речах кур’єра виявили приховані 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

Читайте такожТроє львів'ян розбили скляну зупинку й пішли пити пиво (фото)"Вилучені ювелірні вироби є унікальними і становлять культурну та історичну цінність для країни. Їх вивезення повинно відбуватись згідно із законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та з дозволу відповідного центрального органу виконавчої влади", - зазначили у прес-службі.

Проводяться слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Їм інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування будуть вжиті заходи щодо передачі цінностей до Музейного фонду України.

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Автор: Наталя Нічишина