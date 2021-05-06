Між тим, освітній омбудсмен порадив тим, хто хоче потрапити в заклад вищої освіти за кордоном, обов’язково складати ЗНО.

Державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання цього року можуть не складати ті 11-класники, які не планують вступати до закладу вищої освіти.

Читайте такожОсвітній омбудсмен заявив про існування небезпеки скасування ЗНОПро це в інтерв'ю УНІАН заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він зазначив, що такі випускники можуть скласти ДПА у закладі освіти за програмою, яку укладе школа.

Між тим, освітній омбудсмен порадив тим, хто хоче потрапити в заклад вищої освіти за кордоном, обов’язково складати ЗНО.

"Закордонні університети приймають тільки оцінки та свідоцтва, занесені в державну базу. Минулого року люди не розібралися та вели розмови, що іноземні університети не вимагають ЗНО. А вже потім у серпні почалися звернення, мовляв, дайте можливість скласти ЗНО для вступу", - пояснив він.

Крім цього, Горачов зазначив, що якщо з різних причин учень не зміг потрапити на основну сесію ЗНО, можна відразу реєструватися на додаткову сесію, яка триватиме з 29 червня до 14 липня. Він пояснив, що для участі у додатковій сесії треба подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти.

"Звісно, якщо людина захворіє і не зможе відвідати основну та додаткову сесії, інших варіантів скласти ЗНО і стати студентом в цьому році немає. Але це можна зробити наступного року", - підсумував омбудсмен.

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Автор: Ірина Погоріла