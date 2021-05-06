Він зазначив, що вкрай негативно ставиться до ідеї скасування ЗНО, оскільки це "означало б надзвичайно високі ризики повернення корупції".

На сьогодні небезпека скасування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) існує.

Читайте такожВипускників звільнили від проходження ДПА: Зеленський підписав указПро це в інтерв'ю УНІАН заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Він зазначив, що вкрай негативно ставиться до ідеї скасування ЗНО, оскільки це "означало б надзвичайно високі ризики повернення корупції під час вступних іспитів до закладів вищої освіти".

Горбачов повідомив, що спроби скасувати ЗНО були і є від самого моменту його впровадження.

"Минулого року, наприклад, було абсолютно нелогічно та необґрунтовано скасоване пробне ЗНО, а потім я отримав інформацію про підготовку рішення скасувати зовнішнє незалежне оцінювання взагалі. Думаю, тільки просто оглушливий суспільний резонанс та суспільний спротив, коли ця інформація стала відома, не дозволили це зробити", зазначив він.

За словами омбудсмена, ЗНО знаходиться під постійною атакою, бо певна категорія людей зацікавлені встановити грошові правила вступу до закладів вищої освіти. "Треба не прогледіти їхніх чергових спроб", - підсумував Горбачов.

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Автор: Ірина Погоріла