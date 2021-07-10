В районі дільниці Васильків – Боярка з рейок зійшов господарський поїзд, у зв’язку з цим частина пасажирських потягів «Укрзалізниці» запізнюються.
Про це повідомляє перевізник у Telegram.
Станом на 9:00 затримуються рейси:
▪️№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);
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▪️№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
▪️№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
▪️№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
▪️№20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);
▪️№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
▪️№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
▪️№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);
▪️№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);
▪️№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);
▪️№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
▪️№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину).
Роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться, Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку.
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