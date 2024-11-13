Суд залишив В'ячеслава Зінченка під вартою до 12 січня.

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб – до 12 січня. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Галицький районний суд Львова, повідомляє Суспільне.

Перед початком засідання біля судової зали декілька присутніх почали скандувати: "Свободу В'ячеславу Зінченку". Частина з них була одягнена у футболки: "За В'ячеслава Зінченка" та "Зінченко — невинний". Інша частина людей, за даними ЗМІ, вигукувала вслід хлопцю "Вбивця".

Під час засідання прокурор зазначив, що строк дії запобіжного заходу для Зінченка завершується 17 листопада 2024 року, а строк досудового розслідування було продовжено до 25 січня 2025 року. За його словами, за цей час завершити розслідування неможливо, адже ще тривають слідчі та процесуальні дії та не завершені усі експертизи.

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"У ході досудового розслідування було зібрано ряд нових доказів з моменту попереднього продовження, які дають підставу вважати підозру, вручену Зінченку, обґрунтованою. Зокрема, згідно з висновку експертизи, особа, яка зображена на фото з місця події в панамі, окулярах і червоній футболці, яка, виходячи з показань свідків і проведених слідчих експериментів, стріляла в Фаріон, це та сама особа, яка зображена на експериментальних взірцях. Це відеозаписи із судових засідань відносно Зінченка. Згідно з висновком експерта, Зінченко і людина, зображена на фото — це одна і та сама особа", — заявив прокурор.

Він додав, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави – не змінились. Прокурор наголосив на тому, що у випадку зміни запобіжного заходу підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування і суду.

Своєю чергою Зінченко заперечив звинувачення.

"Вкотре я вже чую, що обґрунтована підозра, але хочу зазначити, що прямих доказів немає. Стосовно відео з місця злочину, я не розумію своєї причетності до нього. Стосовно експертизи, згідно з якою було визнано, що це нібито я. Там навіть візуально видно розбіжності", — сказав Зінченко.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима наголосив, що ризики, які навів прокурор, є безпідставними, та попросив суд відмовити у продовженні клопотання щодо Зінченка.

Суд вирішив продовжити підозрюваному дію запобіжного заходу ще на 60 діб - до 12 січня без права на заставу.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та взяли під варту. Хлопець не визнає себе винним та відмовляється надавати свідчення.

19 вересня суд продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб – до 17 листопада, а також строк досудового розслідування на 6 місяців – до 26 січня 2025 року.

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