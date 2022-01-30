У відомстві заявляють, що ситуація з безпекою в Україні як і раніше залишається непередбачуваною.

Посольство США звернулося до американських громадян з рекомендацією покинути територію України та опублікувало можливі маршрути евакуації.

"Ситуація з безпекою в Україні як і раніше залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій Росії і може погіршитися без попередження. Громадянам США в Україні слід розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Перш за все посольство пропонує кілька варіантів для громадян США, які бажають покинути Україну сушею. Зокрема, через Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Молдову. Зазначається, що через обмеження, пов'язані з COVID-19, вимоги до в'їзду в інші країни можуть змінюватися і відрізнятися від вимог до пасажирів, які прибувають літаками.

Також посольство інформує, що доступні комерційні рейси з міжнародних аеропортів України.

Крім того, у відомстві повідомили, що посольство США в Києві "залишається відкритим" і продовжує надавати різні послуги. Всіх громадян США в Україні просять заповнити онлайн-форму для підтримки зв'язку з посольством.

"Це особливо важливо, якщо ви плануєте залишитися в Україні", - підкреслює відомство.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Америка закликала громадян США в Україні розглянути можливість виїзду у зв'язку з посиленням загрози військових дій з боку Росії.

Крім того, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд членів їх сімей з посольства в Києві.

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Міністерство закордонних справ України у зв'язку з новинами про евакуацію дипломатів деяких країн закликало "не нагнітати" інформаційне поле і не "розхитувати" суспільство.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна - не "Титанік" і дипломати не повинні її залишати.

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