На коментарі чиновника звернули увагу ЛГБТ-активісти.

Радник міського голови Хмельницького Назарій Чепко захейтив відкриття бару для відвідувачів з нетрадиційною орієнтацією в місті.

На коментарі користувача Instagram під нікнеймом 88virnyj (14/88 використовується у колах правих як закодоване привітання "Хайль Гітлер" –ред.) звернули увагу ЛГБТ-активісти, розмістивши скріншоти гілки діалогу у Facebook.

Під дописом місцевої спільноти, у якому цікавилися думкою містян про можливе відкриття у Хмельницькому бару для геїв, користувач 88virnyj відповів: "Відкрийте! Хай воно стане братською могилою! Хай воно згорить разом з власником бару".

Як виявилось, профіль належить депутату Городоцької міської ради й раднику мера Хмельницького Назарію Чепку. Сам чоловік зазначив, що є ветераном російсько-української війни.

Чепко двічі безуспішно балотувався до обласної ради: у 2015-му за мажоритарним 60-м округом від "Свободи", а у 2020-му – 12-м у списку Команди Симчишина.

За інформацією Чесно, Чепко є членом ВО "Свободи".

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Автор: Іван Бойко