Центральний вхід огороджений сигнальною стрічкою.

У будівлі Офісу президента зняли три двері, пошкоджені в суботу ввечері під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Ніякі відновлювальні або ремонтні роботи поки не проводяться.

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Як передає кореспондент УНІАН, на будівлі ОПУ досі залишаються написи, зроблені учасниками акції.

У цей час жодних робіт з приведення до ладу фасаду будівлі не ведеться.

Раніше повідомлялося, що робітники почали відмивати фасад будівлі на Банковій.

Центральний вхід до Офісу президента відгороджений сигнальною стрічкою, пошкоджені двері знято, замість них встановлено листи фанери, написи та фарба на стінах та вікнах залишаються.

Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося

Вирок Стерненку: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк