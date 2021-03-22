У будівлі Офісу президента зняли три двері, пошкоджені в суботу ввечері під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Ніякі відновлювальні або ремонтні роботи поки не проводяться.
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Як передає кореспондент УНІАН, на будівлі ОПУ досі залишаються написи, зроблені учасниками акції.
У цей час жодних робіт з приведення до ладу фасаду будівлі не ведеться.
Раніше повідомлялося, що робітники почали відмивати фасад будівлі на Банковій.
Центральний вхід до Офісу президента відгороджений сигнальною стрічкою, пошкоджені двері знято, замість них встановлено листи фанери, написи та фарба на стінах та вікнах залишаються.
Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - в день його народження. Учасники скандували: «Зеленський, не мовчи!», а також: «Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!».
- Читайте такожРозбиті шибки, розмальований фасад ОП та салют: як на Банковій "святкували" день народження Стерненка (фоторепортаж)Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також запровадити санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу.
- У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички.
Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.
За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
Вирок Стерненку: що відомо
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
- 19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
- Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.
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