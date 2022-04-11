Тимофій Карч отримав відгуки від сотень людей.

Підліток з Кривого Рогу Тимофій Карч став зіркою соцмереж. 16-річний хлопець через війну переїхав до Польщі, де за допомогою Facebook шукав посильну роботу.

Про це повідомляє ТСН.

До війни підліток займався хокеєм, вивчав іноземні мови. Через війну 16-річного Тимофія відправили до Польщі в місто Хелм, де він продовжив вчитися у школі.

При цьому його батьки залишилися в Україні без роботи, тому хлопець вирішив працевлаштуватися в Польщі. Через вік з роботою виникли проблеми. Тимофій вирішив знайти підробіток за допомогою соцмереж й написав пост у Facebook:

Приїхав до Польщі після того, як Росія напала на Україну. Мені повних 16 років. Я знаю, що я ще студент й не можу похвалитися багатим професійним досвідом. Однак, маю велике бажання допомогти своїй родині та фінансово допомогти батькам, які зараз в Україні. Моя рідна мова Українська. Я дуже добре знаю російську мову. Говорю англійською, розумію німецьку, а зараз активно вчу польську мову. Шукаю роботу на неповний день, яку можна робити після школи. Після закінчення школи я зможу більше працювати. Я фізично сильна та стійка людина. Я можу бути корисним як фізичний працівник - для переїзду, підняття чогось. Я можу допомогти з доглядом за садом, прибиранням території, будівельними роботами. Я також можу бути корисним як працівник в комерційних об'єктах, громадського харчування та відпочинку. Можу легко вивчити, швидко освоїти інструкції та мову, щоб я міг виконувати більш відповідальну та кваліфіковану роботу, наприклад, на складі або в салоні, в залежності від збірки, упаковки і упаковки продукції, розрахунку та перевірки картону. Професійно займаюся спортом з 6 років - спочатку легка атлетика, а потім хокей із шайбою. Із задоволенням допоможу в тренуванні - навчу кататися на ковзанах, можу проводити загальні фізичні тренування.

Незломлений маленький українець став зіркою соціальної мережі. Його пост перепостили понад 2 тисячі користувачів, а відгукнулися сотні небайдужих людей.

Хлопець порадився з батьками, і вони разом вибрали найкращу на цей час вакансію.

"Йому дуже багато пропонували - і переїзд до Франції, Німеччини, Великобританії. Пропонували роботу в модельному бізнесі, працювати в літньому таборі, пропонували жити у Вроцлаві в сім'ї, запрошували у волонтерські організації, просто грошей накидали. Роботу він знайшов у тому ж місті, де тимчасово проживає. Він працює у людей на городі - це найреальніше, не потребує переїздів, він зараз в безпеці, ходить в школу. Тепер у мого сина є свої кишенькові гроші. Люди - неймовірні", - розповів мама Тимофія.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти незалежної України. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. У зв'язку з цим багато українців кинули свої будинки і поїхали як в більш спокійні регіони України, так і за кордон.

За даними ООН, станом на 30 березня з України виїхали 4 мільйони біженців, їх них майже половина - діти.

Водночас за даними соціологів, 93% опитаних українців мають намір повернутися додому з тих країн, куди іммігрували, як тільки закінчиться війна, включаючи молодь, яка традиційно вважається більш мобільною.

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