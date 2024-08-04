Військовослужбовці Повітряних сил стали справжніми народними героями, відзначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирьский привітав пілотів з Днем Повітряних Сил України.

"На початку повномасштабної агресії російські окупанти були впевнені, що першими ракетними ударами вони повністю знищили українські повітряні сили. Але захисники українського неба, дали загарбникам могутній бій. Воїни протиповітряної оборони з першого дня повномаштабної збройної агресії ефективно відбивали ракетні атаки. Своїми самовідданими професійними діями зірвали плани агресора", – написав Сирський в своєму Telegram-каналі

Він також додав, що українські пілоти стали справжніми народними героями. То ж не дарма один з центральних проспектів Києва нещодавно було перейменовано на честь Повітряних сил.

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"Повітряні сили Збройних Сил України реформуються і вдосконалюються просто у горнилі війни. Українські воїни вражають наших союзників і партнерів своїм досвідом і швидкістю, з якою вони освоюють новітні зразки західної військової техніки. Щиро дякую ветеранам Повітряних сил, які у перші години повномасштабної збройної агресії повернулися до лав Збройних Сил України і стали на захист українського неба. Схиляю голову у скорботі за кожним українським захисником і захисницею, які назавжди залишилися в українському небі... Вічна пам’ять і вічна слава Героям українського неба!", – додав Сирський.

Також, українських пілотів зі святом привітав і Командувач Повітряних Сил Микола Олещук. Він нагадав, що кожного дня Повітряні Сили разом з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України відбивають повітряні атаки ворога.

"За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження", – додав Олещук.

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Напередодні в ПС показали, як окупанти ракетами б'ють по макетах стоянок літаків. Зокрема, там відзначили ефективність хибних позицій ППО, стоянок літаків та іншої техніки.

Тим часом українські пілоти на F-16 почали застосовувати західні винищувачі в небі над Україною. За інформацією The Telegraph, сучасні військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

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