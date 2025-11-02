В уряді вирішили скасувати тимчасову норму щодо цих документів, запроваджену на початку війни.

Уряд повернув стандартні обмеження на строк дії закордонних паспортів, призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ. Прострочені документи тепер знову необхідно замінювати, як це було до війни, повідомляє прес-служба МЗС України.

Зазначається, що на п’ятий день повномасштабного вторгнення РФ, як виняткову міру, було запроваджено тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Це зробили, оскільки на початку війни паспортна система тимчасово не працювала.

"Законодавством більшості країн світу дозволяється перетин кордонів лише за паспортами (як правило біометричними) з терміном дії не більше 10 років. Тому подорожі з "продовженими" паспортами та внесеними відомостями про дітей створюють незручності при перетині кордонів", – зазначили в МЗС.

Відтак, з 29 жовтня громадяни України повинні замінити закордонний паспорт, якщо строк його дії закінчується, чи вже закінчився. Для цього треба звернутися до посольства/консульства України в країні перебування, або до однієї з філій ДП "Документ", ЦНАПу або територіального підрозділу міграційної служби, якщо ви перебуваєте в Україні.

В МЗС нагадали, що стандартний термін дії закордонного паспорта для осіб віком з 16 років складає 10 років, а для дітей віком до 16 років – 4 роки.

Інші зміни в українських документах

Як писав УНІАН, до червня в Україні завершиться перехід до електронних трудових книжок, а паперові стануть непотрібними. Разом з тим, як кажуть юристи, старі паперові документи залишатимуться юридично чинними.

Також ми розповідали, що Верховна Рада постановила прибрати з українського паспорта атавізм 1992 року. Йдеться про вимогу дублювати відомості російською мовою у паспортах старого зразка. Тепер нові відомості будуть вносити виключно державною мовою.

