Попри санкції, доходи КНДР лише збільшуються завдяки продажу зброї Росії, - розвідка

Також Північна Корея заробляє на кібератаках.

Доходи Північної Кореї в іноземній валюті досягли найвищого рівня з часів до введення у 2018 році масштабних санкцій через її заборонені програми озброєння. Це стало можливим завдяки кіберкрадіжкам та продажу зброї РФ. Про це повідомили американські розвідувальні органи, передає Bloomberg.

За інформацією Управління директора національної розвідки, КНДР щорічно заробляє близько 1 мільярд доларів на своїх незаконних кіберопераціях, які допомагають фінансувати її збройні сили та прагнення лідера Кім Чен Ина до ще досконаліших ракет та ядерних можливостей. Агентство у своєму щорічному звіті додало, що Пхеньян стає ще більш професійним в обході заходів безпеки.

"Армія хакерів цієї країни зосереджена на ухиленні від фінансових санкцій, викраденні коштів для підтримки своїх збройних сил та проведенні кібершпигунства з метою заповнення прогалин у програмах озброєння режиму", - йдеться у звіті.

Відео дня

У Bloomberg нагадали, що КНДР роками мобілізувала ІТ-фахівців, які часто базуються за кордоном, для проведення кібератак на банки, підприємства та державні установи у Південній Кореї та інших країнах з метою викрадення грошей та секретної військової та промислової інформації.

"Кіберпрограма Північної Кореї - у поєднанні з використанням Пхеньяном ІТ-фахівців із підробленими посвідченнями для працевлаштування в необізнаних компаніях - є витонченою та гнучкою, і Північна Корея здатна здійснювати шпигунство, кіберзлочини та кібератаки", - додають в оцінці США.

Така доповідь зʼявилася після того, як під час дослідження було підраховано, що Північна Корея, швидше за все, надала Росії зброю та війська на суму до 14 млрд доларів для підтримки війни російського диктатора Володимира Путіна проти України.

"Зростання надходжень Північної Кореї в іноземній валюті - поряд зі збільшенням доходів від підтримки війни Росії в Україні - свідчить про те, що санкції втрачають свою ефективність. Це також підкреслює, як Пхеньяну вдалося створити стійкі та важкоконтрольовані джерела доходів, які підтримують його економіку та озброєні програми попри обмеження", - пояснюють в Bloomberg.

Також у звіті йдеться про те, що КНДР "успішно випробувала" міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть досягати всієї території континентальної частинр США, та отримала "цінний бойовий досвід і військові технології від Росії за участь у бойових операціях проти України".

Аналітики підкреслили, що готовність Північної Кореї використовувати свої можливості для нападу на Південну Корею та США становить "значну загрозу для США та їхніх союзників, зокрема Південної Кореї та Японії".

"Північна Корея рішуче налаштована на розширення свого арсеналу ядерної зброї, про що свідчать темпи проведення льотних випробувань та оприлюднені дані про можливості збагачення урану", - йдеться у звіті.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше стало відомо, що КНДР передала Путіну зброї та боєприпасів на шалені гроші, а саме на 14 мільярдів доларів. Переважну частину цієї суми Пхеньян отримує не в грошовому еквіваленті, а у формі секретних військових розробок.

"Більша частина компенсації - приблизно від 80% до 96% - ймовірно, була або буде виплачена у вигляді чутливих військових технологій та високоточних компонентів, які важко виявити через супутник", - підкреслив автор звіту Лім Су-хо.

Водночас журналісти з'ясували, як Північна Корея постачала боєприпаси до Росії. У розслідуванні йдеться про те, що мільйони снарядів доставлялися морем і залізницею, а їхній потік дозволив Москві підтримувати інтенсивні артилерійські обстріли на фронті.

