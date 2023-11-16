Київський апеляційний суд у четвер, 16 листопада, розглядає оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Мєлєшак від 27.10.2023 у справі 761/39066/23 про продовження тримання Коломойського І.В. під вартою.

Про це стало відомо з трансляції, яку веде ТСН.

Справа Коломойського - що треба знати

Нагадаємо, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (зараз розмір застави збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас, суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативною визначення застави в 3,9 млрд гривень.

6 листопада Шевченківський районний суд міста Києва переніс засідання з розгляду клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському.

15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу, 15 листопада, зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.