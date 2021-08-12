Під час засідання 11 серпня суд завершив дослідження доказів та перейшов до дебатів.

Суд завершив слідство у справі щодо двох осіб за обвинуваченням в пособництві в умисному вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 23 березня 2017 року в центрі Києва та перейшов до дебатів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"У середу, 11 серпня 2021 року, за участі прокурора Київської міської прокуратури розпочались судові дебати у справі відносно двох осіб за обвинуваченням в пособництві в умисному вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що під час засідання 11 серпня суд завершив дослідження доказів та перейшов до дебатів.

Прокурор у ході дебатів попросив суд визнати обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК України).

На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

Читайте такожУ поліції озвучили головну версію вбивства адвоката у справі Вороненкова

Вбивство Вороненкова - що відомо

Колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Безпосередній виконавець убивства був поранений охоронцем екс-депутата та згодом помер у лікарні. Влітку 2017 року правоохоронці затримали двох підозрюваних - чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.

Досудове розслідування у справі щодо вбивства Вороненкова завершилося в травні 2018 року.

Автор: Костянтин Гончаров