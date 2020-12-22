Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV продовжує за власні гроші створювати унікальний україномовний дубляж і озвучку культових голлівудських фільмів в рамках проекту «Hollywood українською». До ініціативи долучилися українські селебріті та діти зірок.

В рамках проекту «Hollywood українською» компанія власним коштом створює ексклюзивний україномовний дубляж та озвучку культових голлівудських фільмів, які раніше її не мали або вона була неякісною.

В Україні з 2006 року всі фільми, що потрапляли на екрани кінотеатрів, отримували дубляж. Проте ті, які виходили до цього — українського дубляжу не мали. Коли їх показували на національних телеканалах, вони озвучувались «на швидку руку» що призводило до втрати якості.

«Наша унікальність — це активна позиція: бути не лише транслятором контенту, але і його творцем. Ми виявили, що люди хочуть дивитись фільми українською, та не завжди мають таку можливість. Так склалося, що сервіси, подібні до нашого, більше сконцентровані на роботі з ринком СНД і Росії, тож якісна українська доріжка на ринку більше рідкість, аніж норма. Тому ми взяли ініціативу на себе та створюємо ексклюзивний україномовний дубляж та озвучку для фільмів, які свого часу були позбавлені цієї можливості. Для цього, власне, і запустили проект «Hollywood українською», — зазначив директор SWEET.TV Олександр Резунов.

Щоб реалізувати проект «Hollywood українською», SWEET.TV підписав прямі контракти з найбільшими світовими кіностудіями Disney, Paramount, Universal, Sony та Metro-Goldwyn-Mayer.

До речі, це перший український онлайн-кінотеатр, який співпрацює з мейджерами напряму саме для території України, а не для СНД.

Між поняттями «дубляж» та «озвучка» існує різниця. Дубляж — це, коли повністю видаляється мова оригіналу. Замість цього чути багатоголосу аудіодоріжку мовою озвучення. Озвучка — це коли мова оригіналу приглушена, проте не видалена. Поверх неї накладається нова аудіодоріжка. Тож зробити озвучку значно дешевше.

Тож в рамках проекту «Hollywood українською» вже дубльовано 4 перші фільми про «Гаррі Поттера», трилогію «Володар перснів», «Матрицю», перші три частини франшизи «Місія: Нездійсненна», мультфільм «Мадагаскар» та багато інших культових голлівудських шедеврів.

До проекту долучились українські селебріті: Юрій Горбунов, Руслана Писанка, Віктор Андрієнко, Лесь Задніпровський, Людмила Барбір, Денис Роднянський, і діти українських зірок: Марія Полякова, Тимур Кухар Андрій Потапенко, Варвара Кошова.

Варто додати, що у співпраці з голлівудськими кіностудіями SWEET.TV обрали незвичайну тактику та відмовились від загальноприйнятої концепції кінозалу з мільйоном невідомих фільмів. До своєї бібліотеки сервіс додає фільми з міжнародним рейтингом IMDb вище 6. Саме тому користувачі в середньому витрачають до 4 хвилин на вибір гідного фільму, перегляд якого точно залишить враження.

«Щодо «Hollywood українською» від SWEET.TV — це крутий проект, який дає можливість насолодитися світовим кінематографом з українським дубляжем, що зроблений дуже якісно та дуже професійно. Сподіваюся, що мій талант озвучки також стане у нагоді», — каже шоумен та ведучий Володимир Остапчук.

SWEET.TV — це «Hollywood українською». Крутий контент із рідним звучанням.

Вмотивовані проектом «Hollywood українською», SWEET.TV почали створювати власний контент. Саме так народився Фонд розвитку українського кіно та телебачення, до якого компанія перераховує по 10 гривень з кожного платного підключення.

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Автор: УНІАН